HABITATGE
Sis dels dotze solars que el Govern ofereix per a pisos socials, sense ofertes de promotors
A Bellver de Cerdanya, Juneda, Rialp, Llavorsí i Baix Pallars, en els quals estan previstos un total de 69 habitatges. Els promotors consideren que edificar-los i llogar-los durant 75 anys no és rendible
El pla de la Generalitat per construir 50.000 habitatges socials de lloguer a Catalunya xoca amb dificultats a Lleida. Sis dels 12 solars que el Govern ofereix per construir pisos a la província no han rebut cap oferta de promotors per edificar-los i llogar-los durant 75 anys. Es troben als municipis de Bellver de Cerdanya, Rialp, Llavorsí i Baix Pallars i havien de permetre la construcció d’un total de 69 habitatges. L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis (APCE) valora que no resulta viable ni rendible construir-los i arrendar-los al preu regulat que estableix l’administració catalana, per la qual cosa proposa revisar les condicions del programa.
El pla va crear una reserva pública de solars que permet als ajuntaments aportar terrenys a la Generalitat mitjançant un conveni perquè el Govern impulsi, a través de promotors privats, pisos de lloguer assequible. Els dotze primers solars amb conveni a Lleida sumaven 336 pisos. Quatre, agrupats, van ser adjudicats per construir un total de 194 vivendes a la Seu d’Urgell (111), Vilagrassa (51) i Tàrrega (32).
En canvi, d’uns altres vuit solars, amb capacitat per a 142 pisos, únicament van suscitar interès els de Vielha, amb 53 habitatges, i Balaguer, amb 20. Els altres sis, per a un total de 69 pisos, segueixen a l’espera: un a Bellver de Cerdanya, dos a Juneda i tres a Rialp, Llavorsí i Baix Pallars, oferts conjuntament.
En alguns municipis, els alts costos de construcció els fan inviables, segons l’APCE. Al Pirineu, l’orografia, les exigències urbanístiques com ara teulades de pissarra o façanes de pedra i les exigències d’aïllament més grans encareixen les obres. De la mateixa manera, també pesa l’escassetat de mà d’obra local, que obliga a desplaçar treballadors i pagar-los l’allotjament. En pobles petits del pla de Lleida, el preu de mercat pot situar-se per sota del màxim protegit, la qual cosa redueix l’atractiu de les promocions.
En aquest sentit, alguns promotors qüestionen el nombre d’habitatges agrupats en determinats lots, mentre que altres reclamen reduir l’aportació de fons propis, fixada en el 20% de la inversió. Encara que la Generalitat ofereix subvencions i finançament bonificat, al sector no li surten els números.
Per la seua part, l’alcalde de Llavorsí i diputat d’ERC al Parlament, Josep Vidal, reclama condicions específiques per al Pirineu i ha portat la seua proposta a la cambra catalana.