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Arbeca ven 22.000 litres d’oli i celebra el “revulsiu” del reg del Segarra-Garrigues
Centenars de persones omplen els carrers de la localitat durant tota la jornada. La Cooperativa Arbequina diu que immobilitzar part de la producció estatal ha frenat la caiguda dels preus de l’or líquid
Arbeca va tancar ahir la 43 edició d’una Fira de Santa Caterina marcada per la gran assistència de públic i les bones xifres de venda d’oli, que segons dades de la Cooperativa Arbequina van assolir els 22.000 litres entre venda presencial i online. Era la culminació d’“una molt bona campanya en la qual s’ha aconseguit un oli excel·lent”, segons va explicar el president de l’entitat, Jaume Gotsens, que va valorar molt positivament “el revulsiu que ha suposat per al poble la implantació del reg procedent del canal Segarra-Garrigues”, al qual, segons va explicar, “s’han afegit molts socis de la cooperativa”. L’entitat ha tancat la campanya amb una producció de 3 milions de quilos d’olives i 400.000 litres.
El president de la Cooperativa Arbequina també va celebrar la retirada d’un 12% de la producció estatal decretada a començaments de mes pel ministeri d’Agricultura, ja que, segons la seua opinió, “ha impedit que els especuladors hagin fet baixar els preus abans d’hora” –la garrafa de 5 litres d’oli de l’entitat costa actualment 32 euros–, i va vaticinar que la mesura no afectarà la pròxima campanya, en la qual “segurament” la producció serà menor.
D’altra banda, els carrers d’Arbeca van ser ahir un formiguer de visitants, segons va explicar l’alcalde de la localitat, Francesc Roset, que va assegurar que “miressis on miressis veies gent comprant oli”.
El bon temps va ser l’esperó perfecte perquè els visitants passegessin també pel centenar de parades de productes alimentaris, comerços i empreses locals i parades típiques dels mercats setmanals.
En el mercat també van participar petits productors locals d’oli.
Una de les activitats paral·leles de la fira va ser el tradicional concurs de menjar olives arbequines, que de nou va tornar a congregar desenes de persones per veure quantes olives eren capaços de menjar els participants durant un minut. Els més petits, per la seua part, van poder disfrutar d’una quinzena d’atraccions a les firetes.
El concert de l’orquestra Mediterrània va posar punt final als festejos.