Les famílies del Jussà ingressen més de 8 milions a l’any per lloguers
Les rendes per arrendar pisos i cases s’han triplicat en l’última dècada. L’augment coincideix amb un escalfament del mercat i una demanda més alta pel creixement demogràfic
Part de les llars del Pallars Jussà ingressen cada any més de vuit milions d’euros que altres unitats familiars paguen en concepte de lloguer de pisos i cases de la seua propietat, segons indiquen les dades de la gestió de l’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) que ofereix l’Agència Tributària.
L’epígraf, que recull els ingressos per rendes de béns immobles no afectes a activitats econòmiques durant l’exercici de l’any 2024, l’últim liquidat pel fisc, xifra en 8,18 milions d’euros els declarats pels propietaris de cases i pisos de Tremp, la Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà.
Aquesta xifra triplica amb escreix la que es donava fa una dècada en aquests tres mateixos municipis, que era de 2,42 milions d’euros. Els ingressos per lloguer d’habitatges (i de locals comercials i camps, encara que en menor mesura) es va duplicar de llarg entre el 2014, el segon any de la recuperació després de l’esclat de la bombolla immobiliària, i el 2019, l’exercici previ a l’aturada de l’activitat associada a la pandèmia del coronavirus, quan aquest epígraf va assolir una quantia de 5,403 milions d’euros.
La xifra ha crescut un altre 50% des d’aleshores per arribar fins als 8,18 milions de l’últim exercici tancat, després d’un període en què han confluït dos factors. D’una banda, un rescalfament generalitzat del mercat immobiliari, amb una incessant pujada dels preus del lloguer a què no han estat alienes les zones rurals, i un augment de la població, tant per la millora de la natalitat com, en aquest cas amb un efecte alcista de la demanda, per l’arribada de nous pobladors.
Segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), entre el 2022, una vegada apaivagat l’excés de mortaldat causat per la pandèmia, i el 2025, la Pobla de Segur va guanyar 88 veïns i Tremp, 276, amb sengles increments percentuals del 2,8% i del 4,7%. Isona i Conca Dellà, al contrari, va perdre 19 veïns (-1,8%) per quedar-se amb 1.038.
Els preus, segons mostren els principals portals immobiliaris, són elevats, amb una forquilla de 445 a 600 euros mensuals per habitatges de 40 a 70 metres quadrats a Tremp i gairebé no hi ha possibilitat de llogar-ne un a les altres dos localitats. En tots els casos, no s’inclou l’oferta d’habitatges d’ús turístic, els preus dels quals resulten del tot inassumibles per residir de manera estable per a la majoria de les economies familiars.
Més de la meitat d’aquest pastís immobiliari es concentra a Tremp, on en aquesta dècada els ingressos dels particulars per arrendaments han passat d’1,27 a 4,71 milions d’euros, una xifra que pràcticament duplica avui la de la Pobla (2,499 milions) quan la bretxa era de tot just una quarta part una dècada abans al situar-se el registre d’aquesta última localitat en 898.996 euros el 2014.
El volum d’aquest negoci és molt menor a Isona i Conca Dellà, encara que els ingressos dels seus veïns per lloguers s’atansaven al milió d’euros l’any 2024 després de pràcticament haver-se quadruplicat aquestes rendes en el transcurs d’una dècada: han passat dels 252.206 euros del 2014 als 967.904 del 2024.
L’evolució del conjunt de les rendes de lloguer ha estat similar a les comarques del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça: a Sort van passar en una dècada de 590.719 euros anuals a 2,43 milions i, per la seua banda, al Pont de Suert, va passar de 53.499 euros a 1,63 milions.