Més de 70 municipis i més de 40 EMD de l'Alt Pirineu i l'Aran podran optar al Pla de Pobles
Aquest dilluns s'ha dut a terme una sessió informativa a Tremp
Tots els 77 municipis i 43 entitats municipals descentralitzades (EMD) de l’Alt Pirineu i Aran podran participar en la convocatòria d’ajuts del Pla de Pobles 2027-2030. Podran optar a beneficiar-se del Pla de Pobles els més de 77.000 residents de la vegueria. A la sessió informativa que s'ha celebrat aquest dilluns a Tremp hi ha participat més de cinquanta persones.
La trobada ha servit per donar a conèixer els objectius del pla, els recursos que mobilitzarà, les diverses línies d’ajuts previstes i els criteris de distribució i cofinançament municipal. Així com resoldre dubtes a tots els assistents. Les subvencions poden cobrir fins al 100% del cost dels projectes i inclouen una reserva del 15% per finançar la redacció.
A l’Alt Pirineu i Aran, podran concórrer a les subvencions del Pla de Pobles 91 municipis i EMD de menys de 500 habitants, 21 municipis d’entre 500 i 2.000 habitants, 2 municipis d’entre 2.000 i 5.000 habitants, i les 6 capitals de comarca i de l’Aran.
El programa, aprovat pel Govern el passat mes d’octubre, té com a objectiu impulsar el reequilibri territorial i demogràfic de Catalunya. Tindrà un impacte econòmic de 400 milions d’euros al conjunt del país, repartits en quatre convocatòries de 100 milions d’euros anuals. El pla s’adreça als municipis de menys de 5.000 habitants, a les EMD i a les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Per tant, hi poden concórrer tots els ajuntaments i EMD de l’Alt Pirineu i Aran.
Àrees d’intervenció del Pla de Pobles 2027-2030
El Pla de Pobles vol donar resposta als reptes específics als quals han de fer front molts municipis de menor dimensió, com ara l’envelliment de la població, l’estancament o la pèrdua demogràfica, les dificultats d’accés a l’habitatge, i la necessitat de reforçar els serveis i les oportunitats econòmiques locals.
Durant els pròxims quatre anys, la iniciativa finançarà actuacions vinculades a quatre àrees d’intervenció: rehabilitació de nuclis urbans (carrers, places i espais públics, millora de l’accessibilitat, il·luminació eficient i sostenible i climatització de centres educatius); patrimoni històric, natural i turisme (rehabilitació i recuperació d’edificis patrimonials, actuacions paisatgístiques, impuls del turisme rural); habitatge i regeneració residencial (adquisició, construcció i rehabilitació d’edificis per a l’accés a l’habitatge i el lloguer assequible, eficiència energètica, eliminació de barreres arquitectòniques); i polígons d’activitat econòmica per a la dinamització.