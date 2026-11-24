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La 17a Fira de l’Oli de Juncosa inclourà ioga entre oliveres i rutes culturals
La temporada de fires dedicades a l’oli d’oliva verge extra aterra aquest cap de setmana a Juncosa. Hi tindrà lloc la 17a Fira de l’Oli i Productes d’Elaboració Artesana, que oferirà activitats per gaudir del paisatge de la zona alta de les Garrigues, descobrir els productes alimentaris del territori i conèixer el procés d’elaboració de l’oli. El programa del certamen, presentat ahir a la seu de la cooperativa local en presència del president de la Diputació, Joan Talarn, inclou tallers de ioga entre oliveres, esmorzars a la brasa, rutes culturals i visites guiades al molí de la cooperativa. Talarn va reafirmar la convicció que “les fires són una de les millors expressions de la vitalitat dels nostres pobles”, i que fer-ho presentant l’oli d’oliva verge extra “és parlar de qualitat”.
El president de la corporació provincial va expressar el seu suport als productors davant de la preocupació que ha produït al sector oleícola la decisió del Govern central de retirar temporalment del mercat un 12 per cent de la producció per evitar una caiguda de preus, i va assegurar que “no podem aplicar les mateixes receptes a diferents realitats”, amb referència a la diferència de producció entre Lleida i Andalusia, on és molt més elevada.