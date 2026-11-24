Baqueira Beret posposa l’inici de temporada previst per a aquest dissabte a l’espera de nevades
L’estació aranesa comunicarà la nova data d’obertura en funció de les condicions de neu en pistes
L’estació d’esquí de Baqueira Beret ha decidit posposar l’inici de la temporada 2026-2027, previst inicialment per a aquest dissabte 28 de novembre, a l’espera que es produeixin les pròximes nevades i s’avaluaran les condicions de neu en les pistes per concretar la nova data d’obertura.
Segons ha informat aquest dimarts la pròpia estació en un comunicat, les previsions meteorològiques per als propers dies apunten a noves precipitacions en forma de neu i a un descens de les temperatures tant a la Val d’Aran com a les Valls d’Àneu. D’aquesta manera, els equips tècnics de Baqueira Beret continuen treballant sobre el terreny per posar en marxa les instal·lacions en el menor termini possible quan l’acumulació de neu permeti garantir la pràctica de l’esquí.
D’altra banda, l’estació ha detallat que la nova campanya incorpora una inversió de 24 milions d’euros, entre les principals actuacions dels quals destaquen el nou telecadira Mirador i la transformació de Baqueira 1800, a més de millores en pistes, zones de debutants, serveis digitals i restauració amb el nou Xalet d’Àneu a Bonaigua.