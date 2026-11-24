Costa, Rovi i Celrà inicien les obres de la fàbrica d’heparina de Fraga
Amb capacitat per produir 12,6 tones del fàrmac a l’any, ocupa una parcel·la d’una hectàrea
Glicopepton Biotech, el consorci integrat pels grups empresarials Costa Foods, Laboratorios Rovi i Càrniques Celrà, ja ha iniciat, una vegada disposa de l’Autorització Ambiental Integrada del Govern d’Aragó, les obres de construcció de la fàbrica d’heparina de Fraga, una factoria amb una activitat que es troba a cavall de la indústria farmacèutica i l’agroalimentària.
Les previsions del primer d’aquests àmbits incloses en el projecte apunten a una producció de fins a 12,6 tones anuals d’heparina, un anticoagulant que es fa servir en tractaments cardiovasculars.
El consorci també té previst elaborar dos subproductes del porc destinats a enriquir els pinsos amb què s’alimenta el bestiar: 4.795 tones anuals de greix sec, que destaca per la seua aportació energètica, i 8.615 de peptones, un sèrum proteic ric en pèptids i en aminoàcids que té com a principals efectes millorar la digestió de les proteïnes i optimitzar-ne l’absorció intestinal, la qual cosa a la pràctica es tradueix en una estimulació del creixement dels animals, el sistema immunitari dels quals es va reforçant alhora. Es tracta de tres subproductes del porc d’elevada cotització al mercat, i la seua fabricació augmentarà, en termes macroeconòmics, la retenció de valor afegit de la cadena del porc al Baix Cinca, una de les seues principals zones de producció de tot l’Estat, en un efecte paral·lel al que està tenint el desenvolupament de la indústria càrnia a la Llitera.
Els quatre edificis en els quals ha estat dissenyada la fàbrica d’heparina ocupen 10.032 metres quadrats dels 24.927 que té la parcel·la de la Plataforma Logística de Fraga que els acull.
La inversió, que generarà 25 llocs de treball i ascendeix a 40 milions d’euros, té un període estimat d’execució de quatre anys, la qual cosa situa l’inici de les operacions a finals del 2030. No obstant, fonts del grup promotor van explicar que encara no està decidida la data d’obertura, una cosa que han d’acordar les tres empreses associades en el projecte.
La resta de l’espai es dedicarà, entre altres funcions, al tràfec dels vehicles que arribin amb la matèria primera i als que surtin amb els productes ja elaborats. L’autorització ambiental integrada emesa pel Govern d’Aragó li assigna una capacitat màxima per tractar 43.750 tones de mucosa de porcí (bàsicament de l’aparell digestiu), la qual cosa representa una mica més de 840 a la setmana.
Aquest volum equival a les restes de gairebé 26 milions de porcs, una mica menys de la meitat dels 56 que van ser sacrificats als escorxadors de tot l’Estat l’any passat.
La producció d’heparina crua requerirà, d’altra banda, l’aportació d’unes 200 tones d’aquest mateix producte absorbit en resines d’intercanvi o cadenes moleculars de polímers.