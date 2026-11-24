Cultura es desentén del català a la TV autonòmica i el seu portal
Diu que el mitjà decideix els continguts malgrat que la llei li ordena assegurar-ne la presència
El menysteniment al català (i a l’aragonès) guanya intensitat a Aragó: la vicepresidenta i consellera de Presidència, Justícia, Cultura i Esport, Mar Vaquero, ha confirmat formalment que el Govern autonòmic s’ha desentès de l’absència d’aquestes llengües a la televisió autonòmica i al seu portal de continguts, Aragón Play.
“Les decisions relatives a la programació i als continguts d’Aragón TV i Aragón Radio corresponen a la Corporació Aragonesa de Ràdio i Televisió (CARTV), en l’exercici de les funcions que té atribuïdes”, assenyala Vaquero en les seues respostes a dos preguntes parlamentàries de la diputada de la Chunta Aragonesista Mary Carmen Bozal.
Vaquero també assegura que “correspon a la CARTV determinar la configuració de la seua programació i, en el seu cas, les actuacions que puguin desenvolupar-se en aquest àmbit”.
La diputada nacionalista s’havia interessat per conèixer “quines raons expliquen que en els mitjans autonòmics no hi hagi “un programa periòdic i estable realitzat íntegrament o majoritàriament en català” i per saber “quines actuacions té previstes la CARTV per corregir aquesta absència”. També demanava informació sobre els “continguts en aragonès i català” disponibles a Aragón Play, la plataforma digital d’aquests mitjans audiovisuals, i sobre les mesures previstes per la corporació “per crear seccions específiques, millorar la recerca i catalogació i estrenar continguts digitals originals en aquestes dos llengües”.
La resposta de Vaquero té una mica de dríbling, ja que la llei de la CARTV inclou un “mandat marc” que estableix “els objectius generals de la funció de servei públic que té encomanada”, entre els quals s’inclou la “divulgació del patrimoni cultural aragonès”, del qual, per llei, formen part aquestes llengües pròpies.