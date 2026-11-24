Detingut després d’envestir una patrulla al fugir amb un cotxe robat a Sort
Un home de 28 anys i de nacionalitat andorrana
Els Mossos d’Esquadra van detenir a primera hora del matí d’aquest dilluns un home de 28 anys i de nacionalitat andorrana després d’envestir una patrulla policial a Sort a l’intentar fugir amb un vehicle robat. Segons van confirmar fonts policials, cap a les 8.00 hores es va rebre un avís d’un testimoni que havia vist com un individu havia robat un vehicle a Ainet de Besan, Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d’Alins.
Després de rebre la informació que l’home es dirigia amb el vehicle robat en direcció a Sort, els Mossos d’Esquadra van establir un control a l’avinguda Comtes del Pallars, lloc en el qual la patrulla va activar els llums i sirenes del vehicle policial, que van creuar a la via per obligar el sospitós a aturar-se. Tanmateix, aquest no es va aturar i a gran velocitat va envestir el cotxe dels Mossos, causant danys també en altres vehicles que estaven aparcats a la zona. Malgrat parar-se a causa de la col·lisió, l’individu es va negar a baixar del cotxe, malgrat les indicacions dels agents, que van haver de baixar-lo per força, oposant l’home una forta resistència a l’actuació policial. Després de ser identificat, els agents el van arrestar pels delictes de robatori de vehicle, danys, atemptat contra agents de l’autoritat i resistència i desobediència. Fonts policials van assenyalar que abans de la detenció d’ahir només comptava amb un antecedent.