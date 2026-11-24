Dos detinguts, de 18 i 19 anys, per una presumpta agressió sexual a una noia al pàrquing de la Big Ben a Golmés
Els fets haurien passat quan la noia sortia de la discoteca
Els Mossos d'Esquadra van detenir a dos homes, de 18 i 19 anys, a la matinada del 7 de novembre a Golmés per una presumpta agressió sexual a una noia al pàrquing del Big Ben, la discoteca de la localitat del Pla d'Urgell.
Els fets van passar a l’aparcament de discoteca durant la nit del 6 al 7, després que la noia hagués sortit del local, segons ha avançat 3CatInfo. La presumpta agressió s’hauria comès en un vehicle on es trobava la noia i hi haurien entrat els presumptes autors.
En un dels accessos hi havia una patrulla els Mossos que, juntament amb el personal de seguretat de la discoteca i l'avís de testimonis, van interceptar i detenir els presumptes agressors quan intentaven fugir.
Els dos detinguts van passar a disposició judicial el passat 9 de novembre.