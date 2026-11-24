MOBILITAT
Inspecció de Treball obre acta d’infracció a Adif per ajornar obres del tren de Manresa
Per reparar un talús que patia despreniments al costat de la via a la Segarra, gairebé 10 mesos després de rebre avisos. Conclou que l’organisme estatal va incomplir la normativa sobre riscos laborals
Inspecció de Treball ha obert acta d’infracció a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) al considerar que va vulnerar la normativa sobre prevenció de riscos laborals per la seua tardança a reparar un talús que patia despreniments al costat de les vies a la línia de Manresa al seu pas per la Segarra. Aquest procediment, obert arran de denúncies del sindicat Alternativa Ferroviària (Alferro) examina els fets només des del punt de vista laboral. Tanmateix, descriu deficiències en matèria de seguretat que, durant uns 10 mesos, van poder afectar qualsevol persona que es desplacés en els trens de la línia RL3 i RL4 entre Tàrrega i Cervera, fos treballador de Renfe o viatger. Adif, per la seua part, va indicar que està en procés de respondre a la inspecció de treball.
Les actes d’inspecció afirmen que Adif tenia constància des del 5 de març del 2025 de “despreniments, acumulació de materials i altres patologies susceptibles de comprometre l’estabilitat del talús”. Afegeixen que es van plantejar mesures que “no van ser executades de forma efectiva, quedant les deficiències sense corregir durant mesos i afavorint els processos de degradació”.
Finalment, el 29 de gener del 2026 “es va detectar una important esquerda vertical associada a un bloc rocós parcialment independitzat del massís i patologies derivades de la inestabilitat del terreny”. Aleshores, la situació “evidenciava risc de caiguda de materials cap a la zona de circulació ferroviària, que haurien pogut arribar a envair el gàlib de la via o impactant sobre les circulacions”, la qual cosa “suposava un risc greu per a la seguretat”. La inspecció va constatar “incidències comunicades per maquinistes” sobre “despreniments, deficiències de conservació de trinxeres i vegetació susceptible d’afectar la seguretat ferroviària”.
Es va establir aleshores un límit de velocitat de 50 km/h i Renfe va portar a terme trajectes sense passatgers (“marxes blanques”) per assegurar que la via fos transitable. Adif, per la seua part, va informar Treball de reparacions entre juliol i agost per evitar despreniments.
La inspecció considera que “malgrat el coneixement previ de les condicions d’inestabilitat, no es van adoptar actuacions efectives encaminades a eliminar o controlar el risc en un termini adequat”, fet que va permetre que les deficiències “evolucionessin fins a assolir un grau de perillositat superior abans de la seua correcció efectiva”.