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Perera inaugura a Bellvís la seua campanya per a la presidència del Canal d’Urgell
Jaume Perera, candidat a la presidència del Canal d’Urgell, va presentar ahir a Bellvís les principals línies del seu programa electoral, centrat a recuperar el lideratge de la Casa Canal, modernitzar-ne la gestió, defensar els recursos hídrics i impulsar la transformació del regadiu. Perera aspira a rellevar Amadeu Ros en les eleccions del 17 de desembre vinent. El candidat va defensar la necessitat de recuperar el pes de la comunitat davant de les administracions i adoptar una gestió més moderna per afrontar els reptes del canvi climàtic, les sequeres i la disminució dels cabals. També va plantejar millorar la distribució de l’aigua i la convivència entre les zones de reg tradicional i les ja modernitzades. Respecte a la modernització, Perera aposta per elaborar una proposta consensuada amb el territori que resolgui qüestions com el preu de l’aigua, els ajuts per a les instal·lacions de reg, també per a propietaris no professionals, i el futur model de gestió de la comunitat. Considera que el projecte s’ha de negociar posteriorment amb l’administració i s’ha d’executar de forma progressiva. “No modernitzarem 70.000 hectàrees de cop”, va assenyalar, i va reivindicar un nou impuls per garantir el futur del canal.