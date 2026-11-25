PROTESTES
El boicot a sortides escolars deixa més de 240 alumnes del Solsonès i l’Alt Urgell sense esquí
Són 5 dels 35 centres educatius de l’Alt Pirineu i Aran que participen habitualment en el programa Esport Blanc Escolar. El projecte arriba a la catorzena edició i començarà l’11 de gener que ve
La vaga de docents a Catalunya, que inclou el boicot a les sortides i a les excursions, deixa aquest hivern més de 240 alumnes de cinc centres escolars del Solsonès i de l’Alt Urgell sense poder participar en el programa Esport Blanc Escolar (EBE), que aquest any arriba a la 14a edició. Són més de 220 alumnes de tercer i quart de Primària de quatre centres de la comarca del Solsonès (Escola Sant Gil de Torà, Escola El Vinyet de Solsona, Escola Setelsis de Solsona i la ZER Solsonès), i més de 20 alumnes dels mateixos cursos de l’Institut Escola d’Oliana, a l’Alt Urgell.
La coordinadora de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), Maria Zapata, va explicar ahir que “el programa és curricular i, justament per això, la majoria de centres han acordat mantenir les sessions i l’activitat pot prosseguir, però la situació és atípica”.
La decisió de no participar en el programa dels cinc centres és del claustre de professors, va afegir, i “quedarà ara per veure com s’avalua els alumnes que no participaran en les sessions, perquè l’EBE està integrat al programa d’educació física i es fa en horari lectiu”, va puntualitzar. La coordinadora va apuntar la comarca del Berguedà (a la província de Barcelona) com la que compta amb més centres educatius que han decidit no participar en el projecte a conseqüència de les protestes del professorat. En aquesta comarca només hi participaran quatre de les dinou escoles que formen part del projecte. “És una situació nova per a nosaltres i hi ha estacions d’esquí que es veuran afectades per aquest motiu”, va concloure.
En el programa Esport Blanc Escolar del curs 2025-2026 van participar prop de 2.600 alumnes del Pirineu. Van ser els alumnes de tercer i quart de Primària de 64 escoles de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i Aran. Per demarcacions, l’Alt Pirineu i Aran va aportar 875 alumnes, mentre que la Catalunya Central en va tenir 1.034 i Girona, 727. Els escolars participen en sis sessions en les quals aprenen a practicar esquí alpí, esquí de fons i snowboard gràcies a aquest projecte impulsat per la Generalitat. Des de l’inici del programa el 2014, uns 12.000 nens i nenes del Pirineu s’han iniciat en els esports d’hivern i han practicat activitat física en contacte amb la naturalesa. L’EBE l’impulsen les conselleries d’Esports i Educació i Formació Professional.