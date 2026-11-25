Simulen un incendi amb fuga tòxica al complex La Closa de bonÀrea a Guissona
Protecció Civil i l’empresa bonÀrea han organitzat aquest dimecres al matí un simulacre d’incendi amb fuga tòxica, afectació a l’exterior i dos persones afectades al complex industrial La Closa, a Guissona, informa Protecció Civil en un comunicat.
L’exercici ha tingut per objectiu posar a prova els procediments d’actuació previstos en el Pla d’Autoprotecció de la instal·lació i coordinació dels equips d’emergència interns amb els cossos operatius i les administracions implicades.
S’ha simulat un incendi durant uns treballs en calent en una sala propera a les instal·lacions d’amoníac del complex, on un treballador ha donat l’avís mitjançant un botó d’emergència, la qual cosa ha suposat l’activació automàtica de les sirenes del sector afectat i l’evacuació inicial del personal d’aquesta zona.
Una vegada verificada l’alarma, l’empresa ha activat el seu Pla d’autoprotecció en fase d’emergència parcial, ha mobilitzat els equips de primera intervenció i ha informat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
A causa de la gravetat de la situació que suposa un incendi i una fuita d’amoníac, el cap d’emergència de la instal·lació ha elevat el pla a fase d’emergència general, ha mobilitzat la resta d’equips interns i ha sol·licitat ajuda externa a través del telèfon d’emergències 112.