DEMOGRAFIA
Un terç dels municipis lleidatans perden veïns el 2026 i Lleida supera els 150.000
Les capitals comarcals concentren el 72% del creixement demogràfic de l’última dècada, segons l’INE. Gairebé la meitat dels pobles de menys de 500 habitants veu reduït el cens municipal
Lleida ha guanyat gairebé 32.000 habitants des del 2016, però la pèrdua de població continua afectant especialment els municipis de menys de 500 habitants. Així ho indiquen les dades del cens municipal a 1 de gener del 2026 que va publicar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Mostren que un de cada tres pobles de Lleida va perdre població respecte a la mateixa data del 2025. Entre els municipis de menys de 500 habitants, aquesta proporció s’eleva al 46%, més del doble que entre els de més mida (20%).
Un total de 79 dels 231 municipis lleidatans van perdre veïns durant l’últim any, una tendència que es va registrar a tot el territori tret de l’Alta Ribagorça. El fenomen va ser especialment acusat a la Segarra, on dotze municipis van perdre població, seguida de l’Alt Urgell, les Garrigues i el Solsonès, amb nou en els tres casos. En termes absoluts, tanmateix, els descensos més importants acumulats es van registrar al Pallars Jussà, amb 97 habitants menys en un any, i les Garrigues, amb 87.
En canvi, 149 municipis van guanyar veïns respecte al 2025, segons l’INE. La capital, Lleida, va registrar el creixement més gran, amb 2.868 habitants més (+1,95%), i va arribar als 150.237. La van seguir Tàrrega i la Seu d’Urgell, amb 443 i 334 habitants més, respectivament. Sis capitals més es van situar entre els quinze municipis amb més creixement en termes absoluts: Cervera, Mollerussa, Balaguer, Vielha e Mijaran, les Borges Blanques i Solsona.
Segons les mateixes dades, les capitals han concentrat el 72% del creixement demogràfic de la província en els últims deu anys i han augmentat la seua població a un ritme que supera el doble del registrat en la resta de municipis. D’aquesta manera, dotze dels 231 municipis de la província ja concentren gairebé el 56% de la població de Lleida: 260.488 persones.