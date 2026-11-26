Aitona assegura un altre tram del carrer Pare Palau
L’ajuntament d’Aitona ha adjudicat a l’empresa Solutioma, SL per 108.023 euros les obres d’estabilització del talús situat al tram final del carrer Pare Palau, entre els números 99 i 105. L’actuació, que està previst que comenci a primers de desembre, té com a objectiu reforçar la seguretat dels habitatges d’aquest sector del municipi, prevenint nous despreniments de roques. Els estudis tècnics elaborats constaten que aquest tram del talús presenta un estat d’inestabilitat provocat per l’erosió natural del terreny, una situació que s’ha agreujat amb el pas del temps i que fa necessària una intervenció per reduir els riscos existents. La necessitat d’actuar en aquest punt es va fer evident el mes de gener passat quan es va produir un despreniment de roques que va arribar a la calçada.