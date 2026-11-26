Alcarràs farà unes noves pistes de tenis al costat de les piscines
L’espai on s’ubiquen ara es destinarà al nou pavelló poliesportiu
L’ajuntament d’Alcarràs substituirà les pistes de tenis actuals, les úniques de la localitat, per unes de noves al Parc del Saladar, al costat de les piscines municipals. La licitació de l’obra sortirà a començaments de desembre, amb un pressupost inicial de 322.155 euros i està previst que estiguin llestes el primer semestre del 2027.L’actuació respon a dos necessitats. D’una banda, la renovació d’un equipament esportiu que havia quedat antiquat. Per una altra, la necessitat d’alliberar l’espai on es troben ara les pistes perquè es pugui construir en un futur el nou pavelló poliesportiu, projecte en el qual ja s’està treballant des de fa temps. L’alcalde d’Alcarràs, Jordi Castany, va destacar la importància del projecte, ja que “aquesta actuació és un pas necessari per renovar unes instal·lacions esportives que havien quedat antiquades i deixar espai per construir el nou pavelló”. El tinent d’alcalde, Gerard Companys, va subratllar que aquestes dos decisions van unides: “Renovar les pistes de tenis i alliberar el solar per al nou pavelló són dos decisions necessàries per millorar l’equipament esportiu del poble, un municipi en el qual la demanda ha crescut a causa de la creació de nous clubs que competeixen en diferents esports.”
La regidora d’Esports, Ester Ibars, va posar el focus en l’activitat esportiva, ja que “les noves pistes de tenis i la pista poliesportiva descoberta, situades al costat de les piscines municipals, permetran ampliar l’oferta esportiva amb instal·lacions modernes per a clubs, escoles i veïns”. Els nous terrenys de joc estaran acabats durant el primer semestre del 2027. El projecte inclou també un camp poliesportiu descobert que s’ubicarà al costat de les de tenis i, per tant, també, al costat de les piscines municipals.
Actualment, Alcarràs només disposa d’una pista poliesportiva d’aquest tipus, la del parc de la Via, i s’ha constatat que el municipi en necessita una segona.