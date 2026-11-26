METEOROLOGIA
Fins a 30 centímetres de neu en la primera gran nevada al Pirineu lleidatà
La Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà van registrar les primeres acumulacions importants de la temporada
La Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà van registrar les primeres acumulacions importants de neu de la temporada a la matinada de dimarts a dimecres, gràcies a la caiguda de les temperatures, que van situar la cota de neu a partir dels 1.000 metres en algunes zones del Pirineu de Lleida. Aquest episodi de nevades preveu gruixos que podrien arribar als 30 centímetres en algunes zones, i al tancament d’aquesta edició no s’havien registrat incidències viàries.
L’arribada del fred i la neu, a més, va permetre la posada en marxa dels canons d’innivació, cosa que permetrà a les diferents estacions d’esquí del Pirineu començar a preparar la maquinària per condicionar les pistes. Baqueira Beret va anunciar dimarts que retardava l’obertura prevista per dissabte, mentre que als complexos explotats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Espot, Boí Taüll i Port Ainé, l’inici de la campanya es preveu a divendres vinent. La neu, a més, també va fer acte de presència a Port del Comte.
Carreteres segures
Mentrestant, la conselleria de Territori ja ha activat la campanya de vialitat per garantir la mobilitat per carretera a l’hivern, que enguany disposa de 121 màquines llevaneu i 112 punts d’emmagatzemament de sal distribuïts per tot el territori.