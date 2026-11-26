La neu obliga a circular amb cadenes al port de la Bonaigua i al Pla de Beret
A la Val d'Aran, la cota ha baixat fins als 1.400 metres
La nevada que va començar dimecres i s'ha intensificat aquest dijous obliga a circular amb cadenes en un tram de 10 quilòmetres del port de la Bonaigua, entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran, i a la C-142b a l'accés al Pla de Beret, segons el Servei Català de Trànsit.
La neu i el gel a la calçada han obligat les màquines llevaneu a treballar des de primera hora per retirar l'acumulació a la carretera i fer-la més transitable. La precipitació, que no ha sigut molt intensa, a la Val d'Aran ha baixat fins als 1.400 metres. A Baqueira ha deixat uns 8 centímetres de gruix. Aquesta nevada ha canviat el paisatge de tot el Pirineu i totes les estacions d'esquí ja presenten una imatge hivernal. Les baixes temperatures d'aquests dies permeten a les estacions produir neu sobre una base ja natural.