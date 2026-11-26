Situen la IA i la tecnologia com a "aliades" per a la supervivència de l'aranès
La síndica d'Aran aposta per crear una factoria audiovisual i creu que ha de ser un "repte" en benefici de la llengua
El segon Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries, que es celebra a Vielha, s'ha convertit en l'aparador d'un seguit d'eines tecnològiques i d'intel·ligència artificial que s'han de convertir en alidades per garantir la supervivència, la divulgació i l'aprenentatge d'idiomes d'aquestes llengües i de manera especial de l'aranès. Una d'aquestes eines, que s'ha posat en funcionament durant el Congrés, és un sistema de traducció simultània i subtitulació en diverses llengües, incloent-hi l'aranès. La creació d'una factoria audiovisual en aranès és un dels reptes que s'ha marcat la síndica d'Aran, Maria Vergés.
La síndica d'Aran ha manifestat que quedar enrere pel que fa a les noves tecnologies i la intel·ligència artificial representa "la mort" per totes aquestes llengües minoritàries inclús l'aranès. L’objectiu principal és passar de la militància lingüística tradicional cap a un entorn "pràctic i útil" on l'aranès tingui un espai propi de creació en l’era digital. La creació de continguts de proximitat, la col·laboració universitària i el suport tecnològic representen oportunitats úniques per assegurar que aquestes llengües continuïn sent vives i tinguin un espai propi en el món digital actual, ha indicat la síndica.
Marcel Mauri, comissionat de Política Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra, ha explicat que si bé el primer Congrés va servir de presa de contacte, aquesta segona edició ha mostrat resultats tangibles, com ara el desenvolupament d’eines de traducció simultània i subtitulació en diverses llengües, incloent-hi l’aranès. Mauri ha dit que les solucions tecnològiques permeten reduir costos i apropar els continguts audiovisuals a totes les generacions, des dels infants fins a la gent gran, facilitant també la integració de nous parlants.
Durant la trobada s'ha destacat que la tecnologia actua com "una oportunitat i un repte" i per les llengües minoritàries. Aquestes eines han de permetre superar barreres històriques en la difusió cultural i apropar els continguts de proximitat a les noves generacions a través de dispositius mòbils, plataformes i aplicacions.
Quim Barnola, coordinador de Llengües Cooficials i Minoritàries de RTVE, ha explicat la implicació de Radiotelevisió Espanyola amb les llengües minoritàries i de manera especial en l'aranès. Barnola ha parlat del futur doblatge de continguts infantils i ha dit que amb aquestes iniciatives es busca donar resposta a una demanda històrica de les comunitats amb llengua pròpia.
Francesc Boya, secretari general per al Repte demogràfic, ha destacat que l'important és que per primera vegada les administracions públiques han pres consciència que "el patrimoni lingüístic d'aquest país s'ha de conservar i preservar" i entre altres, l'aranès. I una bona mostra és l'aposta per la celebració del II Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries a Vielha.
L’esdeveniment ha posat de manifest com la intel·ligència artificial (IA) i les noves tecnologies han de ser claus per garantir el futur, de llengües amb pocs parlants com l’aranès.