Vinaixa obté 235.000 euros del 2% Cultural per restaurar l’església
L’ajuntament de Vinaixa ha aconseguit finançament per a la segona fase de les obres de l’església de Sant Joan Baptista. Va presentar el seu projecte de restauració del conjunt i de l’antiga muralla a la convocatòria d’ajuts dins del programa 2% Cultural del ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana. Va aconseguir una valoració de 95,22 punts que l’ha situat a la quarta posició del rànquing estatal, la qual cosa comportarà una subvenció de més de 235.000 euros. Això equival al 40,88% del cost de la intervenció, segons fonts municipals.
El consistori va abordar el mes passat els tràmits per adjudicar la segona fase de restauració de l’església de Sant Joan Baptista, del segle XIII i declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). L’obra se centrarà en la consolidació de la façana, els exteriors i la rectoria que és al costat. Aquesta es preveu restaurar per habilitar un habitatge social on pugui residir una família, segons va explicar l’alcalde, Josep Maria Tarragó.
La intenció és que les obres durin unes tres setmanes i que aquesta fase estigui llesta per a finals d’any, ja que ara compta amb ajuts per finançar els treballs. L’església va ser cedida per l’Arquebisbat de Tarragona per un període de 55 anys.