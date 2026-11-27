L’esquí crearà 2.160 llocs de treball a Lleida aquesta temporada
Segons la Diputació, que estima en més de 8.000 els llocs de treball indirectes
Les estacions i les escoles d’esquí de Lleida contracten un total de 2.160 persones durant la pròxima temporada d’hivern, l’inici de la qual s’espera a partir del 4 de desembre amb l’obertura de les primeres pistes. Així ho afirma la Diputació, que estima en més de 8.000 els llocs de treball indirectes que l’esport blanc cregui en sectors com l’hostaleria i la restauració.
La nova campanya d’esquí arriba després d’una inversió de 31 milions d’euros a les diferents estacions, una xifra rècord. La major part, 24 milions, corresponen a Baqueira Beret. Boí Taüll ha invertit 2,3 milions i Port del Comte, uns 600.000. Les estacions agrupades sota la marca Tot Nòrdic, per la seua part, van sumar al voltant d’un milió d’euros.
Aquestes xifres es van donar a conèixer en la presentació de la temporada de neu a Lleida que organitza cada any la Diputació. El president de la corporació provincial, Joan Talarn, va destacar el pes econòmic de l’esquí, de 353 milions l’any passat, i va apuntar que cada euro pagat en forfets genera 5,3 euros d’activitat econòmica al Pirineu. Per la seua part, el vicepresident responsable de Turisme, Juan Antonio Serrano, va afegir que "no hi haurà noves estacions, així que hem de cuidar les que tenim".