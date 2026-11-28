Balaguer busca empresa per encendre el dia 4 l’enllumenat nadalenc
Balaguer no podrà estrenar tota la il·luminació nadalenca el proper dia 4 de desembre, data prevista per a l’encesa oficial, a causa de la falta d’empreses presentades al concurs per instal·lar els llums als carrers. L’alcaldessa, Lorena González, va confirmar aquesta situació en el ple de dijous, en el qual va explicar que el consistori està buscant alternatives per resoldre el problema.
La licitació, amb un pressupost de 114.097 euros, es va dividir en quatre lots per facilitar la contractació i afavorir la participació d’empreses locals. Dos incloïen el subministrament i el muntatge dels ornaments lluminosos bidimensionals dels carrers, mentre que els altres contemplaven el lloguer i la instal·lació d’elements tridimensionals i arbres de Nadal. Aquests últims ja estan adjudicats però els treballs dels llums als carrers han quedat pendents.
La Paeria intenta trobar una empresa que pugui assumir el muntatge i havia previst una visita tècnica per desbloquejar la situació. La primera edil va assegurar que es farà tot el possible perquè alguns espais llueixin decoració des del primer dia. La campanya incorporarà nous ornaments interactius pensats per als nens.