Cubells reforma 2 places per guanyar seguretat i ordenar l’aparcament
S’ampliarà espai per als vianants i es traslladarà la bàscula, tot amb fons del PUOSC
Cubells renovarà les places Fustegueres i els Graners amb una inversió de 265.694 euros en dos actuacions que comptaran amb el suport del Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc). Segons la previsió municipal, els treballs es portaran a terme durant el primer semestre del 2027.
L’alcalde, Sebastià Boixadera, va explicar que els dos espais públics necessiten una millora per ordenar els usos i guanyar seguretat i adequar l’aparcament de vehicles. La situació és especialment complicada a la plaça Fustegueres, on l’estacionament de vehicles s’ha convertit en “un caos”, amb cotxes mal aparcats i ocupant part de l’espai central. A més, en aquest àmbit es troba la bàscula municipal, que el consistori preveu retirar i traslladar-la als afores de la localitat, en una ubicació que encara s’ha de determinar.
La intervenció a Fustegueres busca reorganitzar un espai estratègic condicionat per la seua proximitat a la carretera C-26 i per la confluència de diversos vials. El projecte planteja una plaça oberta i flexible en la qual convisquin el trànsit rodat, l’aparcament i les zones per a vianants. Per a això, els vehicles se situaran a la zona perimetral, alliberant una àrea central. La proposta inclou zones verdes amb arbratge i vegetació, bancs integrats i un nou tractament dels paviments que permetrà diferenciar les àrees de circulació, estacionament i estada. Un dels elements més remarcables serà la instal·lació de les lletres Cubells, visibles des de la C-26, com a element d’identitat i benvinguda al municipi.
A la plaça els Graners, on es troba l’edifici polivalent amb diferents sales per a entitats, es convertirà en un espai públic accessible i adaptat a les necessitats actuals. L’actuació prioritzarà l’ús per als vianants i resoldrà els desnivells amb rampes i escales integrades al disseny. El projecte preveu una gran superfície contínua que funcionarà com a espai central polivalent per a activitats col·lectives, complementada amb àrees enjardinades elevades, vegetació i bancs integrats als murs de contenció. També s’incorporaran criteris de sostenibilitat, amb materials duradors i de baix manteniment, així com la il·luminació i mobiliari urbà integrat. Aquests dos espais es troben a la part nord del nucli urbà, al costat de la carretera C-26, en un entorn residencial amb baixa densitat. El consistori vol millorar la qualitat de totes dos places, reforçar la seguretat viària i fer del centre del municipi un lloc més accessible i habitable.
D’altra banda, l’ajuntament preveu executar la millora de dos carrers i l’accés al nucli de Torre de Fluvià. En aquest cas, els treballs també compten amb ajuts del Pla d’Obres i Serveis del 2027. El primer edil va assegurar que l’actuació es farà previsiblement durant el primer semestre del 2027.