L’Escola Pia de Balaguer amplia a tres les funcions dels Pastorets aquest any
La representació dels Pastorets de Balaguer tornarà aquest desembre amb tres representacions al teatre de l’Escola Pia i una important renovació tècnica i escenogràfica. L’obra de Josep Maria Folch i Torres s’estrenarà el 13 de desembre a les 18.00 hores, i es representarà també el dissabte 19, a les 19 hores, i el diumenge 20, a les 18 hores.
El muntatge reunirà més d’un centenar d’actors i actrius i aposta per modernitzar diferents escenes, entre les quals la de l’infern, a més de reforçar la il·luminació i el so. La direcció escenogràfica correspon a Susana Ramells i la tècnica a Èric Solé.
El director de la representació teatral, Àlvar Llobet, va defensar que la representació ha evolucionat d’una obra escolar a un espectacle obert a tota la ciutadania i amb vocació de convertir-se en referent nadalenc de la comarca de la Noguera. “Aquesta és una representació per a tots els públics”, i va avançar que el projecte creixerà en els propers anys.
La primera funció del dia 13 de desembre es vincularà a La Marató de 3Cat. Les entrades, a cinc euros, estaran disponibles des de dilluns vinent 30 de novembre a l’Escola Pia de Balaguer i l’estanc San Agustín.