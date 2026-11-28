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"Un lladre ventafocs": Detingut després de deixar-se les sabates en un xalet de Mollerussa on va entrar a robar
Els policies es van trobar el jove de 23 anys descalç al jardí d’una casa limítrofa
Lladre ventafocs a Mollerussa. Així es podria descriure el jove de 23 anys que els Mossos d’Esquadra van arrestar dimecres al matí a la capital del Pla d’Urgell com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
Els fets van tenir lloc a les 10.35 hores quan una patrulla de la Policia Catalana, que estava portant a terme tasques de seguretat ciutadana, va ser alertada d’un incident en una urbanització de xalets.
A l’arribar al lloc, els agents van localitzar un individu descalç al jardí d’una casa del carrer Castellnou de Seana. Pel que sembla, el jove havia saltat la tanca perimetral.
Poc després, a l’inspeccionar les cases limítrofes, al carrer Vilanova de Bellpuig, van localitzar una sabatilla de l’home tirada a terra i diferents indicis de robatori al jardí de l’habitatge. Davant d’això, van procedir a la seua detenció com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a casa habitada. El jove, que acumula diversos antecedents, va passar dijous a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida.