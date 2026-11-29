TRÀNSIT
Denuncien 321 xòfers de camions i furgonetes
Els Mossos d’Esquadra van multar 321 xòfers en una campanya de control de camions i furgonetes. En total, van inspeccionar 682 vehicles a tot Catalunya entre el 16 i el 22 de novembre. Entre les infraccions més destacades de la campanya, se’n van sancionar 122 per incompliment dels temps de descans reglamentaris, 27 per irregularitats detectades a través dels tacògrafs dels camions i furgonetes i 18 per excés de pes.
A més de les específiques del sector, també van multar vint-i-quatre persones per excés de velocitat i deu més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Aquest any han mort en carreteres catalanes set ocupants de camió i cinc de furgoneta.