Eleccions Generals 2026 a Tàrrega: el PSC guanya les eleccions amb 2.383 vots i ERC és segona
Els socialistes aconsegueixen el 28,44 % dels vots a Tàrrega, ERC puja fins al 23,40 %, Junts baixa al 19,43 % i el PP i Vox creixen més de tres punts.
El PSC s'imposa a Tàrrega amb 2.383 vots, el 28,44 % dels sufragis, segons els resultats de les eleccions de 2026. ERC queda en segona posició amb 1.961 paperetes (23,40 %), mentre que Junts perd la segona plaça i es col·loca tercer amb 1.628 vots (19,43 %). El PP i Vox registren els majors augments respecte als comicis de 2023.
Els socialistes mantenen el lideratge que ja tenien fa tres anys, quan van sumar 1.871 vots (28,30 %). Aquest cop només avancen 0,14 punts percentuals, però incrementen la xifra de suport en gairebé 500 paperetes. ERC, per la seva banda, passa de 1.324 vots (20,03 %) a 1.961, és a dir, 3,37 punts més que el 2023.
Junts retrocedeix i la dreta guanya terreny
Junts és la formació que més terreny cedeix: passa de 1.455 vots (22,01 %) a 1.628 vots, però baixa 2,58 punts percentuals fins al 19,43 %. En l'altre extrem, el PP aconsegueix 1.055 vots (12,59 %), 3,88 punts més que els 576 vots (8,71 %) de fa tres anys.
Vox també experimenta una pujada de 3,73 punts percentuals: obté 798 vots (9,52 %) davant dels 383 (5,79 %) de les eleccions anteriors. Així, PP i Vox sumen més del 22 % dels vots a la capital de l'Urgell.
Les candidatures amb menys suport
Dues formacions es presentaven per primera vegada en aquesta comparativa: Comuns-Front Ampli, amb 199 vots (2,37 %), i Alhora, amb 153 vots (1,82 %). Cap de les dues havia concorregut a les eleccions de 2023.
Pel que fa a les opcions amb resultats més reduïts, PACMA obté 44 vots (0,52 %) i perd 0,03 punts percentuals. FO suma 20 vots (0,23 %), 0,11 punts més, i PCTC aconsegueix 19 vots (0,22 %), amb un avenç de 0,15 punts respecte a fa tres anys.