Eleccions Generals 2026 a Tremp, Sort i el Pont de Suert: ERC creix i el PSC guanya a dos capitals
El PSC s'imposa a Pont de Suert i Tremp, ERC guanya a Sort i Vox millora en els tres municipis respecte als resultats del 2023
El PSC ha estat la força més votada a Pont de Suert i a Tremp, mentre que ERC ha encapçalat els resultats a Sort. Els republicans han crescut en els tres municipis i Vox ha millorat els seus números en cadascun d'ells respecte als comicis del 2023. Els socialistes, en canvi, han perdut percentatge a Pont de Suert i a Tremp.
Amb la comparativa entre els resultats del 2026 amb els del 2023, es mostra una pujada generalitzada d'ERC, amb increments d'entre gairebé 10 i més de 14 punts percentuals. Junts ha retrocedit a Tremp i a Sort, però ha avançat lleugerament a Pont de Suert.
El PP ha millorat a Pont de Suert i a Tremp, i ha perdut un quart de punt a Sort. Entre les formacions minoritàries, FO, PCTC i PACMA han registrat variacions de poques dècimes, amb resultats que no arriben en cap cas a l'1 % dels vots.
Pont de Suert: el PSC guanya però perd 5,35 punts
A Pont de Suert, el PSC ha obtingut 461 vots, el 35,51 %, set dècimes menys... exactament 5,35 punts percentuals per sota del 40,86 % del 2023, tot i que manté els mateixos 461 vots. ERC ha quedat segona amb 314 vots (24,19 %) i una pujada de 9,92 punts, ja que el 2023 en va sumar 161.
El PP ha aconseguit 177 vots (13,63 %), 3,17 punts més, i Junts ha sumat 147 vots (11,32 %), amb un avenç de 0,69 punts. Vox ha assolit 90 vots (6,93 %), un punt més que fa tres anys. Comuns-Front Ampli ha obtingut 69 vots (5,31 %) i Alhora, 7 (0,53 %). Tanquen la llista FO, amb 6 vots (0,46 %, +0,38 punts), PCTC, amb 5 (0,38 %, +0,30 punts), i PACMA, amb 4 (0,30 %, +0,04 punts).
Tremp: ERC creix 11,58 punts i Junts baixa
A Tremp, el PSC ha sumat 933 vots, el 31,40 %, amb una baixada de 4,58 punts malgrat passar dels 904 vots del 2023 als d'ara. ERC ha quedat segona amb 758 vots (25,51 %) i un increment de 11,58 punts, després dels 350 vots de l'anterior cita.
Junts ha obtingut 503 vots (16,93 %), 4,36 punts menys que el 21,29 % del 2023. El PP ha pujat 3,05 punts, fins als 371 vots (12,48 %), i Vox ha arribat als 210 vots (7,06 %), amb un avenç de 2,29 punts. Comuns-Front Ampli ha aconseguit 95 vots (3,19 %) i Alhora, 51 (1,71 %). PACMA ha registrat 12 vots (0,40 %, −0,03 punts) i FO, 7 vots (0,23 %, −0,08 punts).
Sort: ERC lidera amb un salt de 14,31 punts
A Sort, ERC ha estat la força més votada amb 502 vots, el 38,17 %, després d'una pujada de 14,31 punts respecte al 23,86 % del 2023. El PSC ha quedat segon amb 362 vots (27,52 %), 2,40 punts més, i Junts ha sumat 198 vots (15,05 %), 4,29 punts menys.
El PP ha obtingut 103 vots (7,83 %), una baixada de 0,25 punts, mentre que Vox ha pujat 1,46 punts, fins als 61 vots (4,63 %). Comuns-Front Ampli ha aconseguit 55 vots (4,18 %) i Alhora, 18 (1,36 %). Finalment, PACMA ha caigut 0,71 punts, amb 2 vots (0,15 %), i FO ha assolit també 2 vots (0,15 %), 0,06 punts més que el 2023.