La Guingueta d’Àneu inverteix 417.500 euros a millorar sis nuclis
La Guingueta d’Àneu invertirà 417.500 euros en la urbanització i millora de diferents espais públics de sis nuclis del municipi: Escaló, Berrós Jussà, Gavàs, la Guingueta, Cerbi i Jou. L’actuació permetrà renovar paviments deteriorats, millorar la seguretat dels vianants i solucionar problemes de drenatge i conservació dels carrers i places. Els treballs responen al mal estat de diversos espais urbans i a la necessitat de millorar-ne tant la funcionalitat com la imatge, a més de preservar el patrimoni local.
Al nucli d’Escaló es pavimentaran amb pedra la plaça de l’església i el carrer de la Plaça per unificar l’aspecte de la Vila Closa. També es pretén evitar que les pluges arrosseguin sediments fins a la carretera i millorar la seguretat per als vianants amb una barana al carrer Riuet. A Berrós es rehabilitarà el paviment de la plaça Major. A Gavàs es renovaran els abeuradors i s’actuarà sobre el talús d’un aparcament per prevenir despreniments. A la Guingueta es repararan els carrers de l’Església i de les Vores. A Cerbi es pavimentarà un carrer i es millorarà el drenatge i, finalment, al nucli de Jou, es condicionarà un aparcament i es repararà un escocell.