MEMÒRIA
L’Estat protegeix la memòria històrica de la lluita armada contra Franco a Aran el 1944
Declara Lloc de Memòria Democràtica el pas fronterer d’Eth Pont de Rei en vigílies de les generals
El ministeri de Territori ha obert el procés per declarar Lloc de Memòria Democràtica el pas fronterer aranès d’Eth Pont de Rei. Es tracta d’un escenari destacat de l’Operació Reconquesta d’Espanya de 1944, l’últim intent de derrotar al règim de Franco a través de la lluita armada. Per allà van entrar el 19 d’octubre gran part dels guerrillers que van combatre a Aran, i va ser també la seua principal via de retirada a partir del 27 d’octubre, davant el contraatac de les tropes franquistes. L’obertura de l’expedient, publicada ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en la vigília de les eleccions generals, atorga a aquest paratge una protecció provisional a l’espera de la resolució definitiva, que haurà d’emetre el pròxim Govern que surti de les urnes.
Entre 3.000 i 4.000 homes comandats pel coronel Vicente López Tovar van establir la base d’operacions a Bossòst i es van desplegar pel Baish Aran, on va tornar a onejar la bandera tricolor de la República espanyola. Molts d’ells havien encadenat la defensa de la República durant la Guerra Civil, l’exili després de la derrota i la participació en la resistència francesa contra l’ocupació nazi.
El seu pla era avançar fins a Vielha i aïllar la vall tallant el port de la Bonaigua i el túnel de Vielha (llavors encara inacabat) per evitar l’arribada de tropes franquistes. Esperaven incitar així un aixecament popular contra la dictadura i rebre suport dels països vencedors contra el feixisme a la Segona Guerra Mundial. Tanmateix, no hi va haver revolta interna en un moment de repressió ferotge, por i precarietat extrema en plena postguerra. Tampoc no hi va haver ajuda de cap altre país, en una Europa centrada en la seua pròpia reconstrucció. El contraatac del règim franquista, que va mobilitzar a uns 80.000 soldats per repel·lir la incursió guerrillera al Pirineu, va forçar la retirada dels guerrillers.
“L’Operació Reconquesta d’Espanya va fracassar en els seus objectius militars i polítics immediats, però constitueix un dels episodis més significatius de la resistència armada contra la dictadura franquista”, afirma la resolució del ministeri. “Va ser protagonitzada en bona mesura per persones que, després d’haver combatut contra el feixisme i contribuït a l’alliberament de França, van intentar continuar aquesta lluita a l’altre costat del Pirineu, convençuts que la derrota del feixisme a Europa havia d’arribar també al nostre país”, afegeix, i conclou que “la incursió guerrillera a Aran va representar un intent de canviar el curs de la història i tornar la llibertat a Espanya, constituint un rellevant testimoni de resistència davant la dictadura i de lluita per la llibertat i la democràcia”.
L’obertura de l’expedient comporta l’anotació preventiva a l’Inventari de Llocs de Memòria Democràtica, que exigeix “evitar la remoció o desaparició de vestigis erigits en record i reconeixement de fets representatius de la memòria democràtica i la lluita de la ciutadania espanyola pels seus drets i llibertats”.
Al lloc hi ha plafons explicatius instal·lats pel Memorial Democràtic de la Generalitat, així com de la ruta Perseguits i Salvats, creada per la Diputació per donar a conèixer les rutes d’evasió de jueus perseguits pel nazisme.
Llei de Memòria Democràtica
Aquesta protecció es fa en el marc de la llei de Memòria Democràtica del 2022, una legislació a la qual s’oposen tant PP com Vox, que s’han declarat partidaris de derogar-la si arriben a governar.