Vilagrassa, potes enlaire per obres

El municipi de Vilagrassa es troba literalment potes enlaire després que fa unes setmanes hagin començat les obres de millora i renovació de la xarxa de proveïment d’aigua del municipi. S’està actuant en onze carrers amb una superfície total de 3.828,5 metres quadrats i una inversió de 406.541 euros, finançats amb 332.682 euros pel departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya a través dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El consistori fa una aportació de 83.170 euros.

L’alcalde, Josep Maria Mor, va demanar comprensió i paciència als veïns pels treballs mentre va destacar la importància de l’actuació ja que “permetrà disposar de la totalitat de les canonades del municipi amb polietilè”.

Mor va recordar que les canonades que hi havia fins al moment es van instal·lar entre finals dels anys 60 i principis dels 70 i presentaven moltes avaries i problemes de fugues. De fet, amb aquesta actuació, el consistori preveu estalviar entorn d’uns 4.000 metres cúbics d’aigua a l’any, i reduir fins a un 40 per cent les fuites actuals. La meitat dels treballs han d’estar executats abans de finals de juny mentre que la resta es preveu que s’acabin a finals d’aquest 2024.Els carrers afectats sumen un total de 3,6 quilòmetres i són Tàrrega, Anglesola, Ramon Perelló, les Eres, Migdia, Mor, Rossinyol, de la Font i la plaça Onze de Setembre.Val a recordar que en els últims anys l’ajuntament de Vilagrassa ha fet una important inversió per millorar les seues instal·lacions d’aigua amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania aigua potable de màxima qualitat.