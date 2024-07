Arresten un contrabandista que va fugir per una pista a Bescaran

La Guàrdia Civil va detenir la setmana passada un home i va denunciar uns altres tres que van ser sorpresos quan feien contraban de tabac a Bescaran, nucli de les Valls de Valira. Van decomissar 34,6 quilos de picadura de tabac i 377 paquets, tot això procedent d’Andorra i valorat en 7.286,15 euros.

Va ocórrer al voltant de les 14.30 hores quan la Guàrdia Civil feia un control a prop de Bescaran i va observar un vehicle marca Saab, amb matrícula estrangera, estacionat en una pista forestal el conductor de la qual, al veure la presència policial, va fugir a gran velocitat. Es va iniciar una persecució però el conductor feia cas omís. Uns metres més avall, el vehicle es va veure sorprès per una altra patrulla, que va posar en risc per no voler parar. Malgrat la resistència, van aconseguir interceptar-lo. Van identificar els quatre ocupants, de nacionalitat albanesa, i els van portar fins a la comissaria de la Seu d’Urgell. Van arrestar el conductor com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l’autoritat. El xòfer i els quatre ocupants van ser denunciats administrativament per una infracció de contraban. El tabac va ser decomissat.