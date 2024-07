Obre el supermercat Aldi de la Seu d'Urgell

detail.info.publicated Redacció

La cadena Aldi ha inaugurat avui el supermercat de la Seu d'Urgell. L'obertura de l'establiment estava prevista per al 18 de juny i es va endarrerir fins avui per millorar les instal·lacions, segons va explicar l'empresa. La botiga disposa d'un miler de metres quadrats de sala de vendes i compta amb 17 treballadors i està implementant un pla per reforçar la presència en territori català, segons destaca.

El supermercat ofereix productes majoritàriament de marca pròpia i remarca que des del primer dia disposa del servei de tax free per als clients andorrans que podran tenir la devolució de l'IVA després de fer el tràmit en travessar la frontera.