Caça furtiva a la Seu des d'un cotxe amb arma i munició il·legal

Els Agents Rurals van interceptar ahir in fraganti dos furtius per caçar des d’un vehicle i disparar prop d’una planta de compostatge a la Seu d’Urgell. Els agents van obrir una acta de denúncia per caçar en una zona de seguretat i per fer-ho des de l’interior del vehicle amb una arma i munició il·legals i sense permís. Els agents han denunciat en diverses ocasions furtius per caçar o pescar en zones protegides i sense permís. L’última, dos individus que pescaven a l’estany d’Ivars.