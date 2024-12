Els pressupostos de Mollerussa, prorrogats de nou i preveuen aprovar-los al gener

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa inicia l’any amb els pressupostos prorrogats i la previsió d’aprovar-los al ple de finals de gener. Val a recordar que el consistori va donar llum verda als pressupostos del 2024 al setembre, amb una xifra de 18,9 milions d’euros, un 12 per cent més que l’exercici anterior. Va comptar amb els vots a favor dels grups que formen part de l’equip de govern (Mollerussa, Primer, Junts per Mollerussa i PSC). El PP es va abstenir, mentre que ERC i la CUP hi van votar en contra.

El pressupost del 2024 va incloure un total de 2,7 milions d’euros en inversions, totes encara per materialitzar-se. Entre aquestes figuren projectes com la renovació de l’enllumenat públic, amb més d’un milió d’euros, o l’ampliació de les dependències d’Acció Social a les antigues oficines de CaixaBank a l’edifici consistorial. Aquest últim compta amb un pressupost base de 355.333 euros i es troba en ple procés de licitació.

El termini per presentar ofertes va finalitzar a mitjans d’aquest mes.També queda pendent la construcció del refugi d’animals a la zona de La Serra, unes obres que ascendeixen a 179.436 euros. El procés de licitació, en aquest cas, encara està per iniciar-se.

El primer projecte que es portarà a terme a la capital del Pla d’Urgell el 2025 serà la reparació de sots i paviment danyat per la xarxa de clavegueram a sis carrers: Sant Jaume, Sant Ramon, Sant Isidori, el camí d’Arbeca, la ronda Sant Pere i una de les vies del polígon on es troba l’empresa FerroFet. El pressupost ascendeix als 50.000 euros. La data d’inici dels treballs per part de l’empresa adjudicatària serà el pròxim 15 de gener segons va afirmar l’alcalde, Marc Solsona.

L’ampliació del cementiri, durant el primer trimestre del 2025

L’ampliació dels nínxols del cementiri municipal serà un dels primers projectes que portarà a terme el consistori a començaments d’any. L’obra compta amb un pressupost de 107.793 euros i preveu la construcció de 88 nínxols a la zona nova del cementiri. La meitat d’aquests es podran adquirir a través del mètode de reserva anticipada, amb preus que van des dels 1.900 euros de la segona fila als 600 de la quarta. L’ajuntament mantindrà la titularitat de l’altra meitat de nínxols per així poder garantir la disponibilitat immediata. L’objectiu és que els treballs comencin durant el primer trimestre del pròxim any 2025.