La copa de piragüisme del 2024 va generar 3,3 milions
El Parc del Segre presenta un estudi econòmic de l’última competició del món celebrada a la Seu. La pròxima cita serà del 4 al 8 de juny
La final de la Copa del Món Piragüisme en les modalitats d’eslàlom i caiac cros, celebrada a la Seu entre el 19 i el 22 de setembre del 2024, va generar un impacte econòmic de 3.322.525 euros. Aquesta xifra, que van donar a conèixer ahir els responsables del Parc Olímpic del Segre, suposa que, per cada euro invertit en l’esdeveniment, el retorn va ser de 15,18 euros. Les proves en aquestes dos modalitats esportives es tornaran a celebrar entre el 4 i el 8 de juny i la capital de l’Alt Urgell repeteix com a escenari. Amb la voluntat de donar a conèixer l’activitat entre els veïns de la Seu, el parc va anunciar ahir que distribuiran una publicació durant els propers dies per totes les cases i establiments turístics amb informació sobre les dos modalitats esportives i dels integrants de la selecció espanyola que navegaran pel canal olímpic.
L’estudi determina també que prop de 2 milions d’euros dels 3,32 que va generar l’activitat van tenir un impacte directe en l’economia local. A més, la celebració de l’esdeveniment també va comportar la creació de 32,46 llocs de treball a jornada completa, consolidant la prova com un dinamitzador d’ocupació vinculada al sector serveis, allotjament, restauració i logística. En relació amb els visitants, la despesa mitjana per persona va ser de 115,30 euros, amb una estada mitjana de 3,1 dies entre els assistents no locals. Prop d’un 22% dels espectadors van pernoctar a la comarca, generant activitat en hotels i restauració. Els sectors més beneficiats, segons el mateix estudi, van ser els restaurants i bars (amb una despesa per part del 69% dels visitants), i els allotjaments. L’estudi ha analitzat també els participants en la competició, amb una despesa mitjana dels atletes de 687,85 euros per persona, mentre que els equips tècnics van comportar una despesa mitjana de 21.105 euros cada un. Les estades es van allargar entre els 3,9 i els 6,3 dies, amb una incidència elevada en el teixit econòmic local.
L’alcalde i president del Parc, Joan Barrera, va destacar que aquest tipus d’activitats “posicionen la ciutat com una destinació turística i esportiva a nivell internacional” i “reforcen la voluntat de continuar organitzant alta competició” a la instal·lació olímpica.