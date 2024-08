Tallers, maridatges i jocs a la Fira del Formatge de Pastor de Taüll

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants dels formatges s’han citat aquest cap de setmana a Taüll, a la Vall de Boí, en el marc de la III Fira del Formatge de Pastor. Tallers, jocs de fusta i degustacions guiades són només algunes de les activitats que hi ha programades fins aquest migdia. Un total de cinc formatgeries de diferents llocs de Catalunya han visitat la localitat per donar a conèixer els seus formatges amb segell “de pastor”, que garanteix que el producte prové de ramats de pastures sostenibles de mida petita. “Apostem per continuar celebrant el certamen a Taüll, ja que el seu entorn el converteix en l’escenari idoni per a aquest tipus de producte”, va explicar Pep Venturós, president de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans i propietari de Formatges Cuirols, de la Nou de Berguedà. Al costat d’ell van participar en la fira formatgers de Tremp, la Noguera, el Bages i Taüll.