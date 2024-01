Tres de cada deu visitants de la Fira de les Borges arriben de l'àrea de Barcelona

La Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques va tancar ahir la 27 edició, en la qual es va reivindicar una obertura a la diversitat d'olis d'oliva de qualitat verge extra no només de Catalunya i un canvi de rumb estratègic, posant èmfasi en els condicionants que afecten la producció, com el canvi climàtic o la sequera.

El trenta per cent dels visitants de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques procedeix de la demarcació de Barcelona. Així es desprèn de l’enquesta que ha portat a terme l’organització durant els tres dies de certamen a un miler de persones. Tanmateix, el nombre més gran de visitants continua sent de les comarques lleidatanes, amb un 68 per cent del total. No obstant, la fira ha atret visitants de procedències tan dispars com Andalusia o el sud de França.

El tinent d’alcalde de les Borges i regidor de Promoció Econòmica, Salvador Noguera, es va mostrar satisfet pel canvi de rumb de la fira i l’acceptació que ha tingut entre els expositors i el públic. Va avançar que un equip de la fira iniciarà ben aviat un torn de visites a les cinc Denominacions d’Origen Protegides d’oli de Catalunya (Garrigues, Baix Ebre-Montsià, Empordà, Terra Alta i Siurana) i a operadors i molins privats per consolidar el nou model del certamen, “amb l’objectiu que sigui més ambiciós de cara al 2025”, va dir. La Fira de l’Oli s’ha obert per primera vegada a productors d’oli de totes les varietats i àmbits geogràfics amb l’objectiu de convertir-se en la fira de l’oli de referència de Catalunya. Dels vint-i-cinc productors de l’any passat s’ha passat als 39 d’aquest any.

El certamen ha ampliat aquest any els operadors, arribant fins als 39 productors d’oli

Per la seua part, l’alcalde de les Borges, Josep Farran, va insistir en la clausura en la importància de capitalitzar la fira “com una eina per incidir en l’àmbit social de les polítiques públiques, com les destinades a la repoblació o d’adaptació al canvi climàtic”. Va afegir que el certamen és “essencial per incidir en la cultura de l’oli” i va avançar un reforç del nou Espai Tast, que enguany ha rebut més de 160 participants en tastos guiats.

Talarn elogia el canvi de rumb de la fira

El president de la Diputació, Joan Talarn, va felicitar la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques per haver iniciat “amb èxit el seu procés de transformació”, que passa perquè “l’esperit d’aquest esdeveniment es mantingui actiu i vigent al llarg de l’any”, perquè les Borges “és la capital de l’oli durant tot l’any”.

Talarn va reafirmar el compromís de la corporació de “continuar acompanyant en la millora i potenciació de totes les propostes que fan de Ponent “una terra d’oli”, va dir. La fira va tancar ahir les portes després de tres dies d’intensa activitat. A l’Espai Aliments del Territori i Tu de la corporació, s’han portat a terme maridatges, tallers gastronòmics per a nens, degustacions culinàries, tastos guiats de vins, pa, cava i plats elaborats pels cuiners i xefs lleidatans.

D’altra banda, l’oli Oligami de la firma Ecogami dels Omellons va ser l’elegit pels visitants com a millor oli del certamen.Aquest és el segon any consecutiu que els visitants escullen un producte d’aquest molí, que impulsen dos joves agricultors que aposten per una agricultura ecològica. En el transcurs del sopar de l’expositor de dissabte, es van donar a conèixer els millors expositors. El millor disseny va ser per a les garrafes de tres i cinc litres d’Oliferm de la Cooperativa de Castelldans, mentre que el millor disseny d’estand va ser per a la Cooperativa de la Granadella.