Detenen una persona al bloc okupat de les Borges Blanques

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir a les Borges Blanques una persona que estava en cerca i captura per una sèrie de fets delictius i que fins ahir no s’havia pogut localitzar. L’operatiu judicial, que va comptar amb la col·laboració de la Policia Local, es va iniciar a primera hora de la tarda a l’edifici de l’avinguda Santiago Rusiñol. Van intervenir diverses patrulles i dos unitats d’agents d’ARRO, segons va informar Som Garrigues. Precisament, la manifestació prevista per ahir a les Borges Blanques per reclamar una solució als problemes derivats de l’okupació de pisos en aquest immoble del carrer Santiago Rusiñol va quedar desconvocada per les entitats socials i veïnals per falta de quòrum. Els veïns s’havien citat dimecres passat a repetir l’acció de protesta el mateix dia cada setmana fins a trobar una solució a l’okupació i per la inseguretat viscuda en els últims mesos. L’edifici té setanta-set habitatges i més de quaranta estan okupats. Un total de cinquanta-dos són d’Inmocaixa (de la firma Criteria que depèn de la Fundació de La Caixa), uns altres catorze són d’un fons d’inversió, una és de CaixaBank i la resta de particulars.