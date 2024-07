El pantà de l’Albagés no s’omplirà almenys fins a la primavera

La sequera impedeix que els responsables del pantà de l’Albagés (abans, l’empresa estatal Acuaes, ara, la Generalitat) portin a cap el seu ompliment i les proves de càrrega que han de certificar la resistència de la presa i la recepció de l’obra. Amb el dic finalitzat fa almenys quatre anys, segons l’ajuntament, el pantà emmagatzema actualment 5,9 hectòmetres cúbics d’aigua dels 80 per als quals està dissenyat.

La previsió no és gaire millor: l’embassament de l’Albagés se situa a la cua del canal Segarra- Garrigues, a uns 85 quilòmetres de la presa de Rialb, de la que s’ha de proveir. Però si Rialb no s’omple, l’Albagés tampoc. I el pantà de la Noguera ha patit una de les pitjors sequeres des que es va estrenar el 1999. Actualment ha recuperat bona part de les reserves i està al 56% de la seua capacitat (en total, pot emmagatzemar 400 hectòmetres cúbics d’aigua). Tanmateix, els mesos d’estiu està al servei del regadiu i en els següents no és previsible que les reserves millorin prou, així que l’empresa pública considera que almenys fins la pròxima primavera no podrà cedir caudals a l’Albagés. Per a això, es requerirà una autorització del titular de Rialb, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

Aquest retard no és aliè a l’ajuntament de l’Albagés, on una quarta part del terme municipal està afectat per l’embassament, segons l’alcalde, Víctor Masip. El consistori té preparat des que es va construir la presa el cobrament a l’administració pública de l’impost de béns immobles de categoria especial (BICE), de diversos milers d’euros i que no pot cobrar perquè l’obra no està entregada.

L’alcalde va assenyalar que quan Rialb pugui cedir aigua a l’Albagés aquest haurà d’iniciar la seua càrrega, completar-la i provar el sobreeixidor. El municipi té actualment dos equips de sirenes, atenent el pla d’emergència de la presa, que es repeteix amb els municipis ubicats aigües avall al riu Set.