El GuitarFest, també amb premis

La tercera edició del concurs-certamen internacional de guitarra Emili Pujol, en el marc del Garrigues GuitarFest, va distingir diumenge passat el jove guitarrista turc Özberk Miraç Sarigül, a la gala final celebrada a l’auditori del Centre Cívic Garrigues Altes de la Granadella. El jurat, que el va elegir per unanimitat entre els vuit finalistes seleccionats per l’organització, també li va atorgar el guardó de millor interpretació en el concurs de les obres del mestre Emili Pujol. En segona posició del concurs va quedar el guitarrista cubà Josué Fonseca que, després de ser aclamat pels assistents per la seua interpretació, es va emportar a més el premi del públic. Finalment, en tercera posició va quedar una altra intèrpret també del país caribeny, la jove Legna Tabares.

Els participants van interpretar dos peces del mestre Emili Pujol, Bagatela i Barcarola, i una altra de lliure elecció, que van valorar un jurat format per la concertista tarragonina Anabel Montesinos, el compositor i guitarrista lleidatà José Antonio Chic i el guitarrista d’origen cubà Javier Olondo, catedràtic de la Universitat de Tulane, a Nova Orleans. Durant la gala, el públic també va poder gaudir d’un concert de l’Orquestra de Guitarres de Barcelona. El festival Garrigues GuitarFest, que va arrancar el 6 de juliol, continuarà aquest cap de setmana amb tres noves cites a Torrebesses, Vinaixa i Arbeca (vegeu el desglossament).