La Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya ha obert aquest divendres les portes de la seva 28a edició, que fins diumenge reuneix 37 productors d'oli i que enguany amplia la seva superfície firal fins als 5.800 metres quadrats. El certamen coincideix amb el final d'una campanya novament complicada per al sector, que per tercer any consecutiu ha vist com la producció cau fins al 40% respecte d'un any "normal", ha explicat el president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau. Tot i així, la qualitat es manté i els elaboradors preveuen mantenir la demanda. La directora general de Comerç, Marta Angerri, ha inaugurat la fira i ha dit que posa al mapa "l'ànima i l'amor" dels productors del sector.