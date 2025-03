Denunciat penalment un empresari per tenir treballadors sense contracte recollint calçots en un camp de Les Garrigues

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un empresari de les Garrigues com a presumpte autor d’un delicte contra els drets dels treballadors. Els fets van passar el 26 de febrer, quan una patrulla de la policia catalana que efectuava tasques de seguretat ciutadana a les Borges Blanques va detectar que el conductor d’una furgoneta que transitava pel carrer de l’Estació va fer maniobres estranyes en adonar-se de la presencial policial.

Els mossos van aturar el vehicle i van identificar el conductor, que no disposava de permís de conduir vàlid al territori espanyol. Dins el vehicle hi havia altres set persones que no parlaven ni català ni castellà i conductor va explicar que eren treballadors del camp i que els traslladava d’una finca a una altra.

Davant la impossibilitat de comunicar-se amb els treballadors, alguns dels quals anaven indocumentats, i la sospita que es podien estar vulnerant els seus drets, els mossos van traslladar-los a tots fins a dependències policials per fer les indagacions oportunes. Poc després es va personar a la comissaria un empresari de la comarca, qui va manifestar que els ocupants de la furgoneta treballaven en uns camps de la seua propietat recollint calçots. L’home va reconèixer que no estaven contractats legalment, perquè no tenien permís de treball, però estava en tràmits per regularitzar-los.

Atesa la situació, els mossos van instruir diligències per un delicte contra els drets dels treballadors. També es va informar dels fets a Inspecció de Treball i al Cos Nacional de Policia, per la situació irregular d’aquestes persones en territori espanyol. Pel que fa al conductor de la furgoneta, va ser denunciat penalment per un delicte relatiu al trànsit, per conduir sense haver obtingut mai el permís corresponent.