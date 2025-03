Explotació laboral amb calçots a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos han denunciat penalment un empresari de les Garrigues com a presumpte autor d’un delicte social perquè tenia set homes recollint calçots a les seues finques sense que tinguessin permís de treball.

Es tracta de cinc ciutadans senegalesos i dos de Mali. Una patrulla va descobrir el cas el 26 de febrer al donar l’alto a una furgoneta al carrer Estació de les Borges. Van comprovar que el conductor no disposava del permís de conduir vàlid a l’Estat i que a l’interior hi havia set persones més que no parlaven català ni castellà.

El xòfer va explicar que eren temporers i que els traslladava d’una finca a l’altra. Davant la impossibilitat de comunicar-se amb ells – alguns anaven indocumentats i hi havia la sospita que es podien estar vulnerant els seus drets– els van traslladar a la comissaria.

Poc després, es va personar un empresari de la comarca, que va dir que treballaven a les seues finques recollint calçots. Va reconèixer que no estaven contractats legalment perquè no tenien permís de treball però va dir que estava en tràmits per regularitzar-los.

Davant d’això, van instruir diligències i van informar Inspecció de Treball i la Policia Nacional per la situació irregular d’aquestes persones.