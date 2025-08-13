Un municipi de Lleida, considerat entre els més feliços d’Espanya
Un estudi ha permès conèixer quins municipis generen una percepció de felicitat més gran aquest 2025
Un informe elaborat per Azucarera en col·laboració amb la consultora YouGov ha situat Vielha entre els pobles més feliços d’Espanya durant aquest 2025. La localitat lleidatana, ubicada al cor del Pirineu a la Val d’Aran, no només destaca per ser una important destinació turística, sinó que ara també sobresurt per l’alt nivell de benestar que transmet tant als seus habitants com als qui la visiten.
L’estudi, que buscava identificar els municipis espanyols percebuts com més feliços, ha comptat amb la participació d’aproximadament 2.200 persones adultes a través d’un sistema mixt d’enquestes. La metodologia va combinar una pregunta oberta i quatre de tancades, permetent determinar quines localitats generen una sensació més gran de felicitat entre els espanyols, independentment de si els participants havien visitat físicament aquests llocs o no.
La capital aranesa: un entorn privilegiat
Situada a 974 metres d’altitud, Vielha concentra el 40% de la població total de la vall. La capital aranesa es va desenvolupar en l’eixamplament format per la confluència dels rius Garona i Nere, i està envoltada per impressionants cims que superen els 2.000 metres d’altura.
El municipi combina perfectament la modernitat de les seues noves avingudes, atapeïdes de comerços especialitzats en esports d’aventura, alta muntanya i productes artesanals de la vall, amb l’encant tradicional del seu nucli antic. Aquest contrast converteix Vielha en una destinació ideal tant per als amants de la naturalesa com per als qui busquen disfrutar de la seua variada oferta gastronòmica i de lleure.
Tarragona també destaca en el rànquing nacional
L’estudi també ha revelat que dos localitats tarragonines, molt freqüentades pels lleidatans, figuren entre els municipis més feliços d’Espanya. Salou ha assolit el reconeixement destacant per factors com el seu clima privilegiat, àmplia oferta d’activitats, entorn natural, hospitalitat dels seus habitants, filosofia de vida, gastronomia de qualitat, tranquil·litat i patrimoni cultural.
Per la seua part, Cambrils s’ha consolidat a la província de Tarragona com a referent en qualitat de vida. Igual com Salou, aquesta localitat ha estat valorada positivament pel seu entorn, estil de vida relaxat i la seua reconeguda identitat gastronòmica i cultural.