Premi a la innovació per a l’institut Josep Vallverdú
Els mSchools Student Awards distingeixen per sisè cop aquest centre de les Garrigues. Per desenvolupar de forma participativa el projecte d’un edifici
L’institut públic de secundària Josep Vallverdú de les Borges Blanques ha rebut un dels premis mSchools Student Awards 2025, que premien la innovació en l’àmbit de l’educació. El certamen, convocat per GSMA, entitat organitzadora del Mobile World Congress de Barcelona, i el departament d’Educació, va distingir aquest centre de les Garrigues en la categoria de Ciutadania Democràtica i Consciència Global, per un projecte en què estudiants van dissenyar conjuntament un edifici de 90 metres quadrats d’acord amb criteris bioclimàtics.
L’entrega del guardó va tenir lloc dissabte passat a la Fira de Barcelona. El projecte de l’institut, batejat com a Hackató ARQ-BIOclim, va comptar amb la participació de 21 alumnes de primer i segon de batxillerat. El primer pas va ser desplaçar-se en bicicleta al centre d’educació ambiental de Les Obagues, a Juneda, on van desenvolupar conjuntament el projecte de l’edifici mentre organitzaven la seua convivència.
Desplaçar-se al lloc on s’havia de construir l’hipotètic edifici va servir als alumnes per adaptar el disseny al moviment del sol i incorporar sistemes de ventilació, cobertes verdes i sistemes de reutilització de l’aigua, entre altres elements. Van treballar en equips cooperatius en els quals cada membre va aportar propostes i solucions per integrar-les de forma col·lectiva, i van fer servir una eina de disseny digital, Floorplanner 3D, per donar forma a les seues idees. Aquesta activitat va comptar amb el suport del camp d’aprenentatge de Juneda, que va cedir l’espai. Els seus responsables van explicar als alumnes els sistemes bioclimàtics reals que fan servir i van avaluar les propostes dels estudiants.
També van rebre suport de l’ajuntament de les Borges Blanques i de l’empresa local La Lleteria. Cinc alumnes van defensar el projecte dissabte passat a la final: l’Ona, la Carla, el Ferran, el Denis i el Guillem.
Aquesta és la sisena vegada que aquest centre de les Garrigues arriba a la final dels mSchools, i en totes va aconseguir premis. El docent responsable del projecte, Francesc Solans, va afirmar que aquestes distincions “demostren que, quan l’alumnat se sent protagonista, l’educació surt de les quatre parets i es dona sentit al que es fa, els resultats arriben”.