Dimiteix una edil de Ponts al rebutjar l'alcalde canviar l'hora dels plens

La regidora d’ERC, a l’oposició a l’ajuntament de Ponts, Anna López, va presentar en el ple de dijous la seua dimissió al no poder acudir a les sessions plenàries, que se celebren a les 12 del migdia per decisió de l’equip de govern, integrat per sis edils de Junts i la regidora d’Agrupació d’Electors Km0, amb majoria absoluta. López va indicar que Esquerra ha sol·licitat en diverses ocasions que es canviés l’hora dels plens ja que pel seu treball de mestra li resulta impossible assistir-hi.

Afirma que l’alcalde, Josep Tàpies, ha rebut la seua petició “amb menyspreu. He tingut l’oportunitat d’estar en diferents mandats municipals i sempre hem arribat a acords per celebrar els plens en un horari que fos idoni per a tothom, ja que la majoria dels edils han de compaginar aquest càrrec amb els seus respectius treballs”. Assegura que, després de reiterats intents perquè se celebressin a la tarda, “ens hem trobat un mur” i s’ha mantingut l’horari. “Aquesta negativa provoca que els membres escollits pels veïns no puguin participar en la gestió municipal per la poca empatia del consistori”, va indicar i va constatar que no ha pogut estar en la majoria de les sessions convocades. En aquest sentit, va indicar que ERC està buscant un substitut amb disponibilitat per anar a les sessions plenàries del migdia.Per la seua part, l’alcalde va indicar que la decisió de convocar els plens a les 12 va ser de la majoria dels edils, “que també tenen altres llocs de treball i molts són professors”. Va afegir que aquesta regidora “tenia en el seu treball flexibilitat d’horaris a més de dret a permisos per acudir dos hores a un ple que es fa els dijous cada dos mesos” i va remarcar que “no és la primera vegada que renuncia als seus càrrecs en l’administració municipal”. Tàpies va incidir que es mantindrà l’horari i va criticar l’oposició (quatre edils republicans) que “no tenen cap intenció de facilitar la gestió municipal. Fins i tot es van abstenir a l’hora d’establir preus per celebrar una cosa tan important com el mil·lenari de la col·legiata d’aquest any”.

Concerts i conferències pel mil·lenari de la col·legiata

Ponts celebra aquest any el mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere (1024-2024) amb diferents actes, entre els quals es poden destacar concerts, conferències, encontres tecnològics i científics i propostes per a les famílies en un ampli programa que es desenvoluparà durant tot l’any. La primera de les xarrades es va fer el 18 d’aquest mes i va ser sobre el comtat d’Urgell.