La Llar de Jubilats Sant Jordi de Bellcaire celebra Sant Àgueda

Els socis de la Llar de Jubilats Sant Jordi de Bellcaire d’Urgell va celebrar el cap de setmana passat la festivitat de Santa Àgueda. L’entitat va organitzar un berenar amb coca i xocolate calent per a gairebé el centenar d’assistents a l’acte. La jornada va comptar amb un bingo en el qual es van lliurar premis cedits per establiments de la localitat. La Llar de Jubilats celebra actes per als socis i també col·labora en celebracions del poble.