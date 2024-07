Bellmunt trasllada les misses al local social

Les misses a Bellmunt d’Urgell se celebraran a partir d’aquest diumenge al local social. Es faran allà de forma temporal, pel tancament aquesta setmana de l’església de Sant Josep per obres per posar fi a problemes d’humitat. L’alcaldessa, Cristina Teixidó, va explicar que aquest equipament municipal acollirà els oficis religiosos mentre durin els treballs, que es prolongaran almenys fins a finals de juliol.

L’alcaldessa va afegir que, mentre durin les obres, es mantindrà tancada l’entrada principal de l’església per evitar possibles danys a persones per despreniments. Una vegada finalitzin aquests treballs, s’actuarà a l’exterior de la part posterior del temple. “Ara no es pot actuar en aquesta zona perquè hi ha un niu de xoriguers i està prohibit per la nidació”, va dir. El consistori confia que a finals de juliol les misses puguin tornar a celebrar-se a l’església, encara que s’hauran de tornar a traslladar al local social quan es reprenguin els treballs a l’interior del temple.

L’objectiu dels treballs a l’església, declarada bé cultural d’interès nacional (BCIN) des del 2021, és frenar la degradació de la coberta, on s’ha detectat filtracions. Aquestes provoquen goteres a l’interior, que afecten els murs estructurals. Els danys no tenen perill, encara que és necessari intervenir d’urgència per frenar el deteriorament de l’edifici. Les obres suposen una inversió de 86.400 euros i obligaran a tallar el trànsit rodat al carrer Major de la localitat.